РИАМО - 12 мар. Столичных автомобилистов призвали быть внимательными и аккуратными, а также соблюдать дистанцию, так как сейчас на дорогах скользко, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«После внезапного снегопада – ожидаемый каток на дорогах. Сейчас лучше ехать (и идти) медленно, аккуратно и держать дистанцию (машинам – подальше друг от друга, пешеходам – поближе)», – говорится в сообщении.

Сильный снегопад прошел в Москве вечером во вторник. В Северном округе снег падал сплошной стеной, из-за чего видимость на улице значительно ухудшилась.

Ранее синоптики объявили на вторник «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.