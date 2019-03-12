РИАМО – 12 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призвал граждан быть неравнодушными и сообщать о проблемах в соседских семьях, где воспитываются дети, сообщает «Интерфакс».

В захламленной квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта нашли пятилетнюю девочку-маугли с вросшим в кожу шеи украшением. Соседи рассказали, что на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Девочкой займутся психологи и неврологи.

«Случай произошел не в отдельном доме, это квартира, там есть соседи. Ситуация развивалась не за один день, соседи могли и слышать плач, и чувствовать неприятный запах из квартиры, могли заметить что-то неладное в этой семье. Я обращаюсь ко всем людям быть более внимательными к своим соседям, особенно, когда речь идет о детях», – заявил Бунимович.

По его словам, схожие ситуации в разное время были зафиксированы и в других регионах страны.

«Сейчас почему-то стало не принято сообщать о проблемах у соседей, но в данном случае необходимо было сообщить в соответствующие органы», – посетовал Бунимович.

Ранее в ходе расследования покушения на убийство девочки-маугли было возбуждено уголовное дело о халатности работников органов соцзащиты и полиции. Установлено, что сотрудники полиции и местного отдела социальной защиты населения длительное время не проверяли условия проживания девочки и исполнение ее матерью родительских обязанностей.

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