РИАМО - 12 мар. Зоозащитники требуют разобраться с условиями содержания животных на ферме в деревне Астафьево подмосковного Можайского городского округа, соответствующая петиция в адрес местной администрации, правоохранительных органов и Роспотребнадзора размещена на сайте change.org.

«Животные стоят без еды круглые сутки. У многих коров нет шерсти от власоедов (насекомые-паразиты – ред.) и вымя налитые и маститные, потому что никто не доит. Там есть много малышей, у них должен быть шанс на нормальную жизнь, каждый день у них погибают телята, ягнята, козлята», – отметил автор петиции.

На данный момент свою подпись под петицией оставили почти 1,9 тысячи человек.

Активисты «Альянса защитников животных» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что при посещении фермы они обнаружили около сотни истощенных больных коров, овец и коз и одного ослика, которые живут в темноте и тесноте. Многие животные содержатся в грязи и собственных испражнениях. Также на ферме нашли останки животных.

По словам зоозащитников, им удалось забрать шестерых детенышей. Активисты требуют закрыть ферму и привлечь ее хозяина к ответственности.