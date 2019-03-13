РИАМО - 13 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр» в среду, каждый желающий также сможет отправить градоначальнику видеовопрос, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Тринадцатого марта в 20:00 Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», – говорится в сообщении.

Задавать вопросы можно на официальном сайте мэра Москвы.

Для отправки вопроса нужно указать имя, адрес электронной почты и интересующую тему. Каждый желающий, помимо текста, может отправить мэру Москвы видеовопрос.