РИАМО - 12 мар. В столице за прошедшую неделю сотрудниками вневедомственной охраны пресечены факты хранения и распространения наркотических веществ общей массой около 200 граммов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

В разных округах столицы были задержаны граждане в возрасте от 18 до 45 лет.

«Так, например, поздним вечером росгвардейцы находясь на маршруте патрулирования, у одного из домов на Ботанической улице остановили неизвестного мужчину. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения <…>. На вопрос, имеются ли у него при себе запрещенные вещества, ответил положительно. <…> При личном досмотре изъяла несколько свертков с неизвестным веществом», – отмечается в сообщении.

Изъятый материал оказался метилэфедроном. Злоумышленником оказался 38-летний житель одной из стран ближнего зарубежья.

В Северном административном округе столицы в районе проезда Березовой Рощи сотрудниками Росгвардии был задержан закладчик наркотических веществ, у него изъяли свыше 70 граммов амфетамина.

По улице Лухмановская в столице задержали мужчину, который при виде служебного автомобиля пытался скрыться. У него изъяли свертки с гашишем.

Все задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.