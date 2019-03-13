РИАМО - 13 мар. Народного артиста СССР Владимира Этуша похоронят в семейной могиле на Новодевичьем кладбище в Москве в среду.

Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни.

Тело кремировали для того, чтобы его захоронили в семейную могилу. Похороны пройдут в среду.

На похоронах и кремации будет присутствовать только семья артиста.

Церемония прощания с Владимиром Этушем состоялась 12 марта на основной сцене театра имени Евгения Вахтангова.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.

Олешко, Князев и Маковецкий простились с Владимиром Этушем в театре имени Вахтангова>>