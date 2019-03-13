РИАМО – 13 мар. Со среды жители Москвы и Московской области смогут приобрести в отделениях «Почты России» антенны и приставки для приема телесигнала в высоком разрешении, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Переход от аналогового телевидения к цифровому затронет все регионы страны. С целью оповещения населения о предстоящем отключении аналогового вещания в почтовых отделениях разместят информационные плакаты.

«Цифровые приставки доступны во всех отделениях почтовой связи Москвы и Подмосковья. Клиенты смогут выбрать интересующую их модель по фиксированной цене 990 рублей. В комплект входит приставка и кабель для подключения», – говорится в сообщении.

Жители Подмосковного региона задолго до начала продаж оставляли заявки на получение оборудования. Всего в почтовые отделения Москвы и Подмосковья поступило более 3 тысяч предзаказов.

«Почта России» обладает самой масштабной в столичном регионе сетью отделений, только в Подмосковье функционируют 1055 объектов почтовой связи. Использование сети отделений почтовой связи и логистической инфраструктуры «Почты России» для информирования населения и реализации цифровых приставок поможет повысить их доступность для жителей Москвы и области», – отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Помимо этого, комнатные антенны, цифровые приставки стоимостью от 580 рублей также доступны для заказа в каталоге «Почтамаркет» на онлайн-площадке.

Из печатного или онлайн-каталога клиенты cмогут выбрать заинтересовавшую их позицию, оформить заказ и получить доставленный товар в ближайшем почтовом отделении. Оплатить приставку можно как при оформлении заказа, так и при его получении.