РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске начали устанавливать ограждение для строительства временной подъездной дороги к микрорайону Кузнечики, работы планируют завершить к 14 мая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«Ордер на производство земляных работ по устройству временной подъездной дороги к земельному участку в районе площади Защитников Отечества в микрорайоне Кузнечики, установке ограждения и обустройства строительной площадки с установкой мойки колес на улице 43-й Армии выдали ИП Иван Прус. Работы планируют завершить с выполнением благоустройства и восстановления дорожных покрытий к 14 мая 2019 года», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский.

По его словам, в настоящее время на земельном участке ведутся работы по устройству временной подъездной дороги, устанавливается ограждение.

Согласно условиям, ИП должен выставить информационные щиты размером 600 на 600 миллиметров с наименованием работ, организации, номера телефона, фамилии ответственного за работу лица, сроков начала и окончания работ. Оградить место работ барьерами стандартного типа, окрашенными в цвета ярких тонов, оборудованных подсветкой в ночное время суток.

Также ему необходимо уведомить ГИБДД МУ МВД России «Подольское» о месте и времени проведения работ в полосе отвода ведомственных автомобильных, общего пользования дорог, на пешеходных и велосипедных дорожках, согласовать временную схему организации движения с комитетом по дорожному хозяйству и транспорту администрации горокруга. Работы будут выполнять в районе проезжих частей улиц и дорог закрытым способом.