Мать, которая оставила свою 5-летнюю дочь одну в квартире на севере Москвы, по ходатайству следствия взяли под стражу.

«При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому», - рассказала сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Все озвученные данные тщательно изучены следствием. В настоящее время допрошены соседи женщины и другие возможные очевидцы происшествия.

Ребенок был доставлен в реанимацию, ей назначена медицинская и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

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