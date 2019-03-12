РИАМО - 12 мар. Росгвардия прокомментировала случай, произошедший в московском метро и вызвавший резонанс в соцсетях, когда молодой человек якобы случайно выронил перед росгвардейцами пистолет, сообщается во вторник на сайте Росгвардии.

«На распространенное в интернете видео, на котором молодой человек роняет предмет, похожий на пистолет, рядом военнослужащими на платформе станции «Библиотека имени Ленина» Московского метрополитена, Росгвардия не только обратила внимание, но и отреагировала», – говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

По его словам, случай произошел 2 марта в столичном метрополитене. Молодой человек, проходя мимо очередной смены военнослужащих Росгвардии, заступавшей на дежурство по охране общественного порядка в столице, обронил предмет, похожий на пистолет. После невозмутимо его поднял и продолжил движение. Отсутствие реакции правоохранителей вызвало обсуждение в социальных сетях.

Однако продолжение истории осталось за кадром. На лестнице молодого человека остановил командир подразделения, офицер Росгвардии, который сопровождал военнослужащих к месту службы. Он проверил документы у молодого человека и потребовал предоставить «оружие». Им оказался игрушечный пистолет, который, по словам гражданина, был куплен в подарок ребенку. По звуку упавшего предмета военнослужащим стало понятно, что оружие не настоящее и не представляет угрозы окружающим. Этим и объясняются улыбки на лицах военнослужащих, которые видны на видеозаписи.

По всей видимости, в погоне за лайками начинающий блогер ввел заблуждение своих подписчиков. Росгвардия считает неуместными подобные шутки и предлагает ему извиниться прежде всего перед своими читателями.