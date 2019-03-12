РИАМО - 12 мар. На четвертый квартал 2018 года уровень прожиточного минимума в Москве установлен на отметке 16087 рублей, соответствующее постановление столичного правительства опубликовано на официальном сайте мэра.

Величина прожиточного минимума на душу населения за третий квартал 2018 года составила в Москве 16260 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за четвертый квартал 2018 года в расчете на душу населения - 16087 рублей», - говорится в документе.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 18376 рублей, для пенсионеров - 11424 рубля, для детей - 13747 рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается сначала устанавливать доплату, доводящую сумму пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем уже индексировать пенсии. Данная мера коснется 4 миллионов россиян.