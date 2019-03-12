РИАМО - 12 мар. В этом году в Солнечногорске завершится второй этап благоустройства набережной озера Сенеж, здесь будет создан еще один пляж, появится спортивная зона и зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

На заседании областного правительства руководитель муниципалитета Владимир Слепцов доложил губернатору Андрею Воробьеву о планах по благоустройству общественных пространств на 2019 год. Так, в этом году в Солнечногорске будет завершено масштабное благоустройство самой популярной зоны отдыха.

«В этом году завершим благоустройство набережной озера Сенеж. Это общественное пространство уже стало центром притяжения наших жителей и туристов, местом проведения крупных культурно-массовых мероприятий», – рассказал глава Солнечногорского района Владимир Слепцов.

Он уточнил, что благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевич Воробьева стала возможной вторая очередь работ.

«Планируем создать еще один пляж, обустроить детскую площадку, спортивную зону, зоны тихого отдыха, а протяженность велодорожки увеличится еще на 2 километра и составит почти 4 километра», – дополнил он.

В рамках работ по комплексному благоустройству набережной озера Сенеж была создана пляжная зона, где установлена спасательная станция с вышкой. Для комфортного отдыха в летний период здесь появились теневые навесы и кабинки для переодевания, купальни, пирсы, причалы, амфитеатр для солнечных ванн.