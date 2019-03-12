РИАМО – 12 мар. Подмосковная лыжница Наталья Непряева стала обладательницей бронзовой медали на мировом первенстве в Норвегии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В норвежском Драммене завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам.

«В соревнованиях принимала участие представительница Московской области – прославленная лыжница Наталья Непряева. Первое и второе места заняли норвежки Майкен Касперсен Фалла и Астрид Якобсен. Помимо Непряевой и норвежек, занявших первое и второе места, в финале также бежали шведка Стина Нильсон, американка Джессика Диггинс и норвежка Анна Свендсен», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков позравил спортсменку с очередной добытой наградой.

«На 11 этапе Кубка мира Наталье покорилась еще одна медаль, сегодня ей стала бронза в спринте классическим стилем. Более того, очки, которые она получила после этой гонки, позволят ей бороться за первое место в общем зачете Кубка мира», – заключил министр.