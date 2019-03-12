РИАМО – 12 мар. Подмосковная лыжница Наталья Непряева стала обладательницей бронзовой медали на мировом первенстве в Норвегии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
В норвежском Драммене завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков позравил спортсменку с очередной добытой наградой.
«На 11 этапе Кубка мира Наталье покорилась еще одна медаль, сегодня ей стала бронза в спринте классическим стилем. Более того, очки, которые она получила после этой гонки, позволят ей бороться за первое место в общем зачете Кубка мира», – заключил министр.
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