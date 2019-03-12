РИАМО – 12 мар. Мать, оставившую 5-летнюю девочку одну в захламленной квартире на севере Москвы, взяли под стражу, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что во вторник по ходатайству следствия в отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому», – пояснила собеседник агентства.

Она уточнила, что все озвученные данные будут следствием тщательно изучены.

«Следователями допрошены соседи женщины и иные возможные очевидцы происшествия. В лечебном учреждении произведена выемка медицинской документации малолетней, назначены медицинская и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы», – заключила Иванова.

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