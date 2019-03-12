РИАМО - 12 мар. В Москве ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) спокойная, число заболевших на этой неделе, по сравнению с предыдущей, уменьшилось на 19,2%, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 48,4%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах ниже эпидемических пороговых значений, в том числе по совокупному населению – на 48,4%. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 62%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,09% (на предыдущей неделе – 0,1%)», – говорится в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов негриппозной этиологии с преобладанием вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и коронавирусов. В структуре выделенных вирусов гриппа определяется вирус гриппа А/H1N1/pdm09.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито против гриппа более 7,5 миллионов человек – 60,7% от численности населения столицы.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих. Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приеме детей в детский сад.

Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболевания.