РИАМО – 12 мар. В Москве готовится к реставрации главный дом бывшей городской усадьбы Кошелевых-Мальцевых на Зубовской улице, правообладателю выдано задание на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению выявленного памятника – уникального здания, объединившего наследие сразу нескольких веков, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Ранее было выдано задание на разработку научно-проектной документации, которая еще на один шаг приблизит реставрацию выявленного памятника – главного дома городской усадьбы Кошелева-Мальцева на Зубовской улице, 14/2, строение 1.

«Оно является выявленным объектом культурного наследия. Долгое время здание находится в запустении, несколько раз здесь происходили пожары. Теперь же правообладатель под контролем департамента предпринимает шаги к восстановлению исторического облика этого дома, ведущего свою историю с конца XVIII века», – отмечается в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов уточнил, что центральной части здания более 250 лет.

«Известно, что она была возведена до 1770-х годов. По сути, это старейшее здание на Девичьем поле. В разные годы здесь размещалась усадьба бригадира Кошелева, дом корнета Мальцова, Усачевско-Чернявское женское училище, общежитие Военной академии имени Фрунзе. В ХХ веке главный дом и пристроенная к нему церковь во имя Александра Невского были расширены и надстроены, но все же от изначального облика сохранились белокаменные колонны в духе раннего классицизма», – дополнил он.

Емельянов подчеркивает, что это очень важное здание, которое поддерживает красную линию начинающегося здесь сквера Девичьего поля.

«Оно давно требовало проведения работ по сохранению, которые вернут городу уникальный памятник», – уверен глава Мосгорнаследия.

После проведения исследований и разработки проекта реставрации документация поступит на рассмотрение в департамент культурного наследия.

«Когда будут получены необходимые согласования и разрешения, правообладатель сможет приступить к реставрационным работам», – дополняется в материале.

В этой усадьбе вырос Юрий Степанович Нечаев – фабрикант, известный меценат и покровитель Музея изящных искусств на Волхонке (нынешний Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина)

«Во второй половине XIX века, когда здание уже принадлежало училищу, к нему была пристроена церковь, освященная во имя Александра Невского. Уже в ХХ веке она была перестроена, но ее следы сохранились до сих пор: справа от главного здания на уровне второго этажа выделяются три высоких полукруглых окна. К слову, перестройкой здания и церкви в 1939 году руководил младший из братьев Весниных, Александр Александрович», – резюмируется в сообщении.