РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В микрорайоне Дубровицкий подмосковного Подольска проводят мониторинг состояния дорог после таяния снега, сообщил начальник территориального отдела администрации горокруга в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

«В Подольске территориальным отделом администрации горокруга в микрорайоне Дубровицкий осуществляется мониторинг состояния дорожной сети после схода снега», – написал Боярко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что заявки по выявленным нарушениям дорожного покрытия направляются в комитет по дорожному хозяйству для их устранения.