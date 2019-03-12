РИАМО - 12 мар. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников вручил благодарность ученику профильного медицинского класса столичной школы №1573 Богдану Рудику за спасение человека на борту самолета, выполнявшего рейс Сочи - Москва, передает во вторник корреспондент РИАМО.

В полете у пассажира самолета началось носовое кровотечение. Врачей на борту не оказалось, тогда столичный школьник самостоятельно очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от кровяных масс. Вместе с бортпроводниками Богдан следил за давлением и поддерживал дыхание мужчины с помощью специального мешка. Таким образом состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова подписала приказ о награждении Богдана Рудика благодарностью министра.

«Первая человеческая эмоция - это восторг, я не побоюсь этого слова, что московский школьник спас жизнь человека, да и еще не где-то, а в необычном месте - на борту самолета. Как ни странно, когда говорят, что нет места подвигу в мирной жизни, Богдан дал пример, что подвиг можно совершить всегда и везде», - сказал Шапошников.

От лица депутатов Мосгордумы Шапошников выразил благодарность школьнику за спасение жизни.

По словам Богдана, когда мужчине стало плохо, бортпроводники по громкой связи сообщили об этом пассажирам и спросили, есть ли среди них врач. Тогда школьник предложил свою помощь.

Перед церемонией награждения Богдана Рудика ученики школы №1573 вместе с учителем посетили экскурсию по Московскому парламентскому центру, а также посмотрели фильм о деятельности Мосгордумы.

Ранее руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун пригласил весь десятый медицинский класс школы №1573 на экскурсию на станцию скорой помощи и в учебный симуляционный центр больницы имени Боткина.