РИАМО – 12 мар. В столице будет реализована программа мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к московским промышленным предприятиям науки и промышленности, в текущем году благоустройство начнется в границах 33 столичных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«В прошлом году в правительство Москвы обратились порядка 150 организаций промышленности с просьбой о содействии в благоустройстве прилегающих к ним территорий. Город принял положительное решение и по поручению мэра Москвы уже утвердил план работ по благоустройству на 2019-2022 годы. Первые работы начнутся во втором квартале этого года», – заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он уточнил, что в 2019 году благоустройство коснется, в том числе, таких предприятий, как, ПАО «Ил», «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ», ФГУП «НАМИ», ЗАО «Хлебозавод №24» и других.

«На прилегающих к предприятиям территориях проведут работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности, в частности будут организованы пешеходные зоны и маршруты до остановок общественного транспорта», – уточняется в сообщении.

Мероприятия направлены на создание комфортных условий работы москвичей на промышленных предприятиях города и улучшение общего облика столицы.

В настоящее время на территории Москвы действует 650 крупных и средних предприятий в сфере промышленности, в том числе 44 промышленных комплекса и одна особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

«На предприятиях Москвы работает 628 тысяч горожан», – резюмируется в сообщении.