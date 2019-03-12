РИАМО - 12 мар. В нынешнем году в подмосковном Долгопрудном запланировано для капремонта 39 домов, еще три дома – по замене лифтов, в прошлом году здесь капитально отремонтировали 42 дома, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«В Долгопрудном по региональной программе «Капитальный ремонт МКД» в 2018 году были капитально отремонтированы 42 многоквартирных дома. В 2019 году запланировано для капремонта 39 домов, а также еще три дома – по замене лифтов. Таким образом, всего – 42 МКД», – сообщила заместитель директора МБУ «Благоустройство» Лариса Баранова.

В программу капремонта в рамках региональной программы входит ремонт фасада, кровли, подвалов, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования.

Подмосковье одним из первых в РФ еще в 2016 году ввело правило «трех ключей» при приемке работы по капитальному ремонту МКД: согласно установленным правилам, работы по объектам не принимаются без подписи на актах собственников жилья, представителей ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта» и областного оператора капитального ремонта МКД.

Кроме того, во Всероссийском ежегодном рейтинге по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в 2018 году Московская область вошла в тройку регионов-лидеров. Оценивались такие критерии, как исполнение региональной программы, качество произведенных работ, процент собираемости взносов за капремонт.

Согласно рейтингу, Московская область незначительно уступила Белгородской области и Москве (1-е и 2-е место соответственно).