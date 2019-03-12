РИАМО – 12 мар. Представители конькобежного центра в Коломне выступали за национальную команду на международных играх ветеранов по конькобежному спорту Sprint Games-2019, некоторым из них удалось занять призовые места, говорится в сообщении пресс-службы спортивного учреждения.

Соревнования проходили 9 и 10 марта в Леувардане (Нидерланды).

«Более 200 спортсменов из 14 стран мира (Нидерланды, Норвегия, Германия, США, Япония, Финляндия, Австралия, Бельгия, Казахстан, Канада, Швеция, Великобритания, Швейцария, Россия) боролись за награды престижных международных соревнований, которые неофициально приравниваются к чемпионату мира среди ветеранов. Все конькобежцы выступали в своей возрастной категории: женщины - от 30 до 70 лет, мужчины – от 30 до 90 лет и старше», – отмечается в сообщении.

По правилам спринтерского многоборья спортсмены завоевывали очки в течение двух дней на двух дистанциях: 500 и 1 тысяча метров.

«Россию на 11 международных играх ветеранов по конькобежному спорту Sprint Games-2019 представляли 23 спортсмена (семь женщин и 16 мужчин), в их числе коломенские конькобежцы: Борис Орлов (МС), Алексей Колесников (МС), Николай Шиленко (МСМК), Михаил Козлачков (КМС)», – уточняется в материале.

Мастера конькобежной дорожки целенаправленно готовились к этим соревнованиям на спортивных площадках и быстром льду конькобежного центра «Коломна».

«Итогом упорных тренировок стало успешное выступление, высокие результаты и личные рекорды. По сумме спринтерского многоборья: первое место – Борис Орлов (возрастная категория 55 лет) - 161,100; второе место – Михаил Козлачков (возрастная категория 30 лет) – 159,090; третье место разделили Николай Шиленко (возрастная категория 55 лет) – 168,925 и Алексей Колесников (возрастная категория 50 лет) – 162,135», – заключается в сообщении.