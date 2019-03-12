РИАМО - 12 мар. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства гидрантной системы заправки самолетов на перроне терминала C в аэропорте «Шереметьево», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

«В ходе реализации проекта будет построена гидрантная система централизованной заправки самолетов, в том числе фидерный трубопровод протяженностью 447,5 метра, технологические камеры и участки гидрантной системы, в которую входит 28 гидрантных колонок», – отмечается в сообщении.

Централизованная подача авиатоплива на перрон терминала С будет осуществляться по фидерному топливопроводу от насосно-фильтрационной станции, расположенной на базовом складе горюче-смазочных материалов, через четыре технологические камеры.

Работы по строительству новой гидрантной системы централизованной заправки самолетов на перроне терминала С будут проведены одновременно с укладкой искусственных покрытий, запланированной в ходе реализации проекта по реконструкции перрона терминала С. Данный проект получил положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России в октябре 2018 года.