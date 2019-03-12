РИАМО – 12 мар. В подмосковных Котельниках в 2018 году создали около 400 новых рабочих мест, сообщил глава горокруга Андрей Булгаков.

«За прошедший год (2018 – ред.) мы создали почти 400 рабочих мест. И в новой пятилетке мы планируем улучшить эти показатели за счет ряда проектов», – сказал Булгаков.

Он также отметил, что фонд оплаты труда на предприятиях и организациях городского округа Котельники в 2018 году увеличился почти на 9 % по сравнению с 2017 годом.

Количество зарегистрированных безработных в Котельниках составляет 0,3 % от общей численности населения трудоспособного возраста. Этот показатель по сравнению с 2017 годом снизился на 26 %.