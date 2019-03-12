РИАМО – 12 мар. В минувшем году бюджет подмосковных Котельников составил более 1,6 миллиарда рублей, сообщил глава горокруга Андрей Булгаков.

«В 2018 году бюджет Котельников составил 1 миллиард 678 миллионов рублей. Это на 27% больше бюджета 2017 года», – сказал Булгаков.

Он добавил, что основными источниками пополнения городской казны являются НДФЛ, земельный и имущественный налоги, налоги по упрощенной системе, а также неналоговые доходы.

«Хотелось бы отметить наших постоянных стратегических партнеров – основных налогоплательщиков, таких как ГК «Белая Дача», «МЕГА Белая Дача», Торговый дом «ЭТМ». Также в прошлом году (2018 – ред.) нами была проведена колоссальная работа по увеличению доли налоговых резидентов. Прирост составил 20%. Яркий пример тому – ПАО «Группа компаний «ПИК», – отметил Булгаков.

По его словам, собственные средства бюджета в 2018 году составили 1 миллиард 76 миллионов рублей, что на 34% больше поступлений 2017 года. Субсидии из областного бюджета увеличились на 16% и составили 602 миллиона рублей.

«Приоритетом политики при формировании расходной части бюджета остается ее социальная направленность – около 69% расходов было направлено именно на эту сферу», – заключил Булгаков.