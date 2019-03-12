РИАМО – 12 мар. Команда юных футболистов из подмосковных Котельников завоевала кубок победителя общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», сообщается в официальной группе администрации городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Котельниковская команда юных футболистов возрастной группы 2005-2006 годов рождения из школы №2 выиграла кубок победителя на матче финального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Он прошел в Щелкове», – говорится в сообщении.

Восемь юношеских команд средних общеобразовательных учреждений Подмосковья стали участниками областного этапа школьной спартакиады по мини-футболу. В финале футболисты из Котельников поборолись за кубок с командой из Коломны.

«До последней минуты матча счет был равный у обеих команд – 1:1. В послематчевой серии пенальти юные футболисты с достоинством одержали победу со счетом 3:1. Котельниковская команда игроков вернулась с кубком победителя», – отмечается в сообщении.

Подготовку команды победителей вела преподаватель физической культуры школы №2 городского округа Котельники Индира Мусина.