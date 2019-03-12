РИАМО - 12 мар. В ближайшие годы в столице планируется построить и реконструировать около 400 километров железнодорожных линий, а также реконструировать и открыть около 200 новых станций и платформ, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Правительство Москвы и ОАО «Российские железные дороги» подписали соглашение о развитии железнодорожного транспорта на территории города.

«Соглашение между Москвой и РЖД рассчитано на пять лет, оно предполагает активное участие сторон в создании интегрированной скоростной транспортной системы в городе», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке MIPIM в Каннах.

По его словам, в ближайшие годы на территории Москвы планируется построить и реконструировать около 400 километров железнодорожных линий, а также реконструировать и открыть около 200 новых станций и платформ.

В частности, в столице реализуется проект создания Московских центральных диаметров (МЦД). В ближайшие пять лет он позволит создать в Москве единую маршрутную сеть с максимально удобными и комфортными пересадками между всеми видами городского транспорта посредством транспортно-пересадочных узлов.