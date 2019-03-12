РИАМО - 12 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих читателей в соцсети «ВКонтакте» билеты в театр «Практика» на детский спектакль «Слон Хортон».

Гости спектакля увидят историю о добродушном и отважном слоне в исполнении Алисы Гребенщиковой. Чтобы стать обладателем билетов, нужно подписаться на страницу «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения.

Двоих победителей, которые получат по паре билетов на спектакль, редакция РИАМО определит случайным образом 15 марта. Представления состоятся 17 марта в 12:00 и 14:00.

Для участия в розыгрыше необходимо иметь открытый аккаунт, иначе редакция не увидит ваш репост. РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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