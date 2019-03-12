РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске кондуктор рейсового автобуса №9 на маршруте «Улица Юбилейная – Кутузово» получила выговор с депримированием за то, что высадила из автобуса 12-летнего ребенка, у которого не было денег на проезд, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что ее 12-летнего сына, который ехал на рейсовом автобусе №9 от остановки «Улица Машиностроителей» до остановки «Кинотеатр Родина», кондуктор вытолкала из автобуса на остановке «Рынок», так как у него закончились деньги на карте «Стрелка». Это случилось 3 марта, на улице в это время было холодно. Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу соблюдения правил поведения водительского и кондукторского состава на муниципальном маршруте №9. Указанный маршрут обслуживает «Автоколонна №1788» филиала ГУП МО «Мострансавто».

«На маршруте автобуса №9 на рейсе отправлением от остановки «Улица Машиностроителей» 3 марта в 12:32 работала кондуктор Г.А. Казеннова. За нарушение должностных обязанностей ей объявили выговор с депремированием. С кондуктором провели инструктаж о неукоснительном соблюдении должностной инструкции», – сказал заместитель главы администрации Анатолий Гребенюк.

В 2017 году руководство ГУП МО «Мострансавто» запретило водителям и кондукторам высаживать из автобусов детей, не имеющих возможности оплатить проезд, запрет ввели с целью предотвращения ситуаций, угрожающих безопасности детей.

На предприятии разработан внутренний документ, указывающий сотрудникам на недопустимость оставления несовершеннолетних пассажиров в опасности и применения к ним несоразмерных действий. Регламент распространяется на ситуации, когда у детей нет возможности оплатить проезд, например, если родители по каким-то причинам не дали ребенку денег или не пополнили карту «Стрелка».