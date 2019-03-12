РИАМО - 12 мар. В Северном округе Москвы вечером во вторник пошел сильный снегопад, передает корреспондент РИАМО.

Крупные хлопья снега падают сплошной стеной, видимость на улице значительно ухудшилась.

По данным Гидрометцентра России, в Москве ноль градусов, незначительный ветер, дующий со скоростью 1 метр в секунду. Атмосферное давление составляет 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики объявили на вторник «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра. Столичные власти призвали автомобилистов к осторожности на дорогах.