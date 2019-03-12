РИАМО - 12 мар. Москва станет первым регионом в России, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология», больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию, а также другое современное лечение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Переход произойдет на три года раньше срока, предусмотренного недавно принятыми поправками в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Все больные смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию. Подобное лечение дает шанс пациентам, заболевания которых до недавнего времени считались смертельными. В полном объеме будет обеспечено химиотерапевтическое лечение современными препаратами пациентов с шестью самыми распространенными видами рака: молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки (колоректального рака), бронхов и легкого, а также меланомы. Именно на эти заболевания приходится около 80% всех онкодиагнозов в столице», – говорится в сообщении.

Необходимое лечение смогут получить около 95 тысяч человек как в больнице, так и в условиях дневного стационара. Переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций начнут 1 апреля. Завершить процесс перехода планируется в течение 2019 года.

«В рамках программы «Столичное здравоохранение» в 2019 году на эти цели выделили 15,6 миллиарда рублей. Обеспечение жителей столицы необходимыми лекарствами будет происходить сверх федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», – уточняется в материале.

С 2010 года благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний и внедрению новых медицинских технологий в Москве на 10% снизился стандартизованный коэффициент смертности от новообразований (сейчас он составляет 151,7 на 100 тысяч населения). Более чем на 13% выросла доля пациентов с выявленными заболеваниями на ранних стадиях (первой и второй). В 2018 этот показатель достиг почти 60%. Целевой показатель Минздрава России на 2018 год – 53,9%. Пятилетняя выживаемость больных с онкологией с 2010 года выросла почти на 30% – до 65,4% в 2018-м.

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