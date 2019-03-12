РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Воспитанница молодежного центра подмосковного Подольска Екатерина Вислогузова стала лауреатом I степени в номинации «Авторское творчество» на фестивале-конкурсе «Петербургская весна», сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «Ровесник» в социальной сети «ВКонтакте».

Форум-конкурс «Петербургская весна» был учрежден в 2004 году и сразу стал масштабным и значимым культурным событием для исполнителей из России и зарубежных стран. В текущем году мероприятие проводилось с 7 по 11 марта в городе Санкт-Петербург. Участники показывали свое мастерство в номинациях: «Вокальное искусство», «Народное вокальное искусство», «Хоровое искусство», «Академический вокал», «Авторское творчество», «Цирковое искусство» и других.

«Воспитанники структурного подразделения «Энтузиаст» молодежного центра «Ровесник» Подольска представили конкурсную программу в номинациях: «Эстрадное инструментальное искусство» и «Авторское творчество». По итогам фестиваля – конкурса в номинации «Эстрадное инструментальное искусство» были объявлены следующие результаты: в номинации «Авторское творчество» Екатерина Вислогузова стала лауреатом I степени», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что Елисей Сафонов стал дипломантом II степени, Даниил Васкан – лауреатом II степени, Людмила Дорощук – лауреатом III степени.

В жюри фестиваля были заслуженные артисты России, зарубежных стран мира, лауреаты международных, всероссийских фестивалей и конкурсов, а также профессора университетов. Оценивали выступления жителей городского округа представители из Америки, Белоруссии, Польши и России.