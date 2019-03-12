РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Порядка 970 человек вышли во вторник на улицы подмосковных Люберец для уборки придомовых и общегородских территорий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Порядка 107 единиц техники и 970 человек вышли сегодня (12 марта – ред.) на улицы городского округа Люберцы для уборки придомовых и общегородских территорий, парковок. Неустойчивая весенняя погода вносит свои коррективы в работу коммунальных служб. Чтобы избежать нежелательных подтоплений, гололедицы, мы особое внимание уделяем очистке дворов, межквартальных проездов, детских площадок», – сказал Ружицкий.

Он призвал жителей присылать свои жалобы и предложения по уборке территорий в его аккаунты в социальных сетях.