РИАМО – 12 мар. Подмосковный спортсмен Евгений Генин стал бронзовым призером чемпионата России по сноуборд-кроссу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Миассе на местном горнолыжном комплексе «Солнечная долина» прошел чемпионат России по сноуборд-кроссу.

«В соревнованиях принимал участие представитель Подмосковья Евгений Генин. По итогам чемпионата сноубордист завоевал бронзовую медаль, уступив первое и второе места спортсменам из Камчатского края и Кемеровской области – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсмена с завоеванной наградой.

«В этом сезоне Генин уже принимал участие на этапах Кубка мира по сноуборд-кроссу, также в его активе есть победа на первенстве России в сезоне-2016/17. Уверен, что с таким отношением к делу Евгения ждет большое будущее», – резюмировал министр.