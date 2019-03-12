РИАМО – 12 мар. Основная задача рынка — перераспределение финансовых активов, также он играет роль главного индикатора, по которому оценивается состояние экономики отдельно взятой страны или же ее глобально-мировой уровень, сообщается на сайте финансового эксперта Чеслава Конюха.

В список факторов, используемых для оценки финансового рынка, входят валютный курс, размер инфляции, объем государственного долга, дефицит госбюджета и прочее.

Так как основной задачей финансового рынка является сбор и перераспределение ресурсов между отдельными отраслями и целыми странами, то логично, что в XXI веке его развитие приобрело высокий темп. Во многом это происходит за счет того, что локальные игроки активно интегрируются в мировую экономику, а сделки купли-продажи происходят на разных уровнях. В частности, кредитном, валютном, фондовом, страховом и инвестиционном.

В России существует отдельный департамент стратегического развития финансового рынка, который работает на повышение эффективности и прозрачности процессов на отечественном рынке.