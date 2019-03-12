РИАМО - 12 мар. Суд принял решение отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации ФС РФ, он остается под стражей до 30 марта, сообщается на сайте СК РФ.

«По ходатайству Главного следственного управления СК России суд вынес решение об отстранении от государственной должности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Рауфа Арашукова. Решение об отстранении от должности принято судом на срок расследования уголовного дела», – говорится в сообщении.

Ранее Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.

Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».