РИАМО – 12 мар. В Москве около 19 тысяч дворов, почти в каждом из них есть своя детская площадка, существующая система видеонаблюдения не предусматривает установку камер непосредственно на площадке, в настоящее время нужно произвести расчеты необходимых технических условий, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Во вторник в Мосгордуме в рамках совместного заседания комиссий по городскому хозяйству и жилищной политике и по безопасности провели круглый стол на тему: «Обеспечение безопасности на детских игровых площадках». К депутатам часто обращаются москвичи с просьбой установить камеры и оснастить кнопками вызова экстренных служб детские площадки – по аналогии с камерами, установленными в подъездах жилых домов, образовательных учреждениях, на транспорте.

«Особенно это актуально в летний период, когда двор покрывается зеленью. Считаю, что такие предложения могут быть действительно эффективными в целях обеспечения безопасности самых маленьких москвичей. Однако здесь есть много технических и организационных вопросов», – отметил Шапошников.

Он подчеркнул, что по итогам мероприятия было принято решение обратиться к профильным департаментам правительства Москвы произвести расчеты необходимых технических условий, а также экономическое обоснование предлагаемых мер по обеспечению безопасности детских игровых площадок.