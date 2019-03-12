РИАМО – 12 мар. Около 6 тонн продуктов питания реализовали на социальной ярмарке «Ценопад», прошедшей в минувшие выходные в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В минувшие выходные в городском округе Мытищи прошла ставшая уже традиционной социальная ярмарка «Ценопад», приуроченная к масленичным гуляниям, на которой были зафиксированы рекордные продажи продуктов питания. Всего было реализовано 5920 килограмм продуктов», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Большой популярностью у гостей пользовались рыба (мороженая, копченая, свежая), морепродукты – продано 2,7 тонны, красная икра, икра минтая, осетрина в собственном соку, омуль, яйца куриные – 210 десятков, полуфабрикаты, а также мясо и мясные изделия – продано 1,8 тонны. Кроме того, покупательский спрос был на молочную продукцию, сыры и кондитерские изделия.

Помимо «Ценопада», на территории Московской области в этот период прошло еще 16 тематических ярмарок, посвященных Масленице, где также зафиксирована высокая покупательская активность.

«На ярмарках было реализовано более 23 тысяч бесплатных блинов. Продано свыше 200 тысяч блинов. Блины пользовались большой популярностью не только на ярмарках, но и в нестационарных торговых объектах, кафе и ресторанах», - отмечается в сообщении.

За все время работы масленичные ярмарки посетило более 450 тысяч человек.