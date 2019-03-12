РИАМО - 12 мар. Арбитражный суд Москвы поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «Нижегородский печатник» в реестр недобросовестных поставщиков, компания уклонилась от заключения контракта на поставку журнально-бланочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

«Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Нижегородский печатник» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», — говорится в сообщении.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Нижегородский печатник» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку журнально-бланочной продукции.

По результатам рассмотрения обращения ведомство признало действия компании не соответствующими закону. Сведения в отношении ООО «Нижегородский печатник» были признаны подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Организация попыталась оспорить это решение в суде.