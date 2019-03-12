РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Погибшего в больнице после избиения и ограбления ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Борисовича похоронят на Климовском городском кладбище 13 марта, сообщила «РИАМО в Подольске» племянница погибшего ветерана.

В микрорайоне Климовск соцработник нашла в своей квартире избитого 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Пожилой мужчина рассказал, что ночью 6 марта двое мужчин взломали дверные замки в его квартиру и с помощью побоев узнали, где находятся ценности. Они похитили 1 миллион рублей и принадлежащие ему боевые ордена и медали за трудовое отличие. Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Спустя двое суток потерпевший скончался в городской больнице. Полицейские задержали двоих подозреваемых в возрасте 25 и 27 лет, которых по решению суда заключили под стражу.

«Моего дядю, 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Борисовича, похоронят на Климовском городском кладбище 13 марта. Вместе с сестрой мы приехали из Астрахани проводить его в последний путь, так как детей у него не было, два года назад умерла сестра. Нам позвонили соседи, пока мы ехали, он уже скончался», – сказала племянница.

Она добавила, что выражает глубокую признательность всем, кто поддержал в тяжелый момент, в том числе администрации горокруга Подольск, правоохранительным органам и всем, с кем им пришлось столкнуться в этом деле.

По словам племянницы, ветеран мог привлечь грабителей также своими коллекциями марок, конвертов и монет.

В Климовском городском суде 9 марта продлили срок пребывания подозреваемых под стражей до 6 мая. В качестве смягчающих обстоятельств они сообщили суду, что являются родителями в многодетных семьях.

Погибший – ветеран ВОВ Анатолий Борисович, воевал в составе 2-го Украинского фронта. Он является кавалером ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени. У него украли многие медали, среди которых медали за «Взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

После Великой Отечественной войны Борисович поступил учиться в МВТУ имени Баумана, по окончании которого в 1957 году пришел работать в конструкторское бюро точного машиностроения имени Нудельмана в Климовске. Здесь ветеран проработал более 30 лет инженером. Ему принадлежат многие авторские изобретения, предназначенные для выпуска высокоточного оружия.

Администрация городского округа Подольск оказывает всю необходимую помощь в организации похорон ветерана.