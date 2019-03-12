РИАМО – 12 мар. Работы по строительству в столице транспортного кольца, состоящего из трех хордовых дорог и Южной рокады, будут ускорены, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Президентом страны принято решение об ускорении строительства транспортного хордового кольца, для этого единым оператором этого проекта станет компания «Мосинжпроект», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке MIPIM в Каннах.

Он добавил, что формирование нового хордового кольца позволит существенно разгрузить небольшие дороги и вылетные магистрали в столице.

«К настоящему времени прямой ход Северо-Западной хорды полностью готов, до конца этого года будет сдан последний участок с дополнительным мостом через канал имени Москвы. Северо-Восточная хорда готова на 80%, там осталось построить несколько участков. Активно строится Южная рокада, фактически начались работы на Юго-Восточной хорде», – отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что открытие движения по всему кольцу обеспечит транзит из одного района города в другой, минуя центр.

«Я уверен, что запуск этого проекта скажется на транспортной ситуации не только в столице, но и в Подмосковье», – пояснил заммэра.

Ранее Хуснуллин говорил, что формирование хордового кольца из четырех магистралей общей протяженностью 307 километров со 158 искусственными сооружениями станет ключевым транспортным проектом ближайших лет. Предполагалось, что хордовое кольцо замкнется в 2022-2023 годах.

Участок Северо‑Восточной хорды в Москве планируют построить в течение трех лет>>