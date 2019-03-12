РИАМО - 12 мар. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2018 году инвесторы вложили в Москву 2,4 триллиона рублей, сообщает РИА Новости.

В 2017 году объем инвестиций в столичную экономику был на 15,3% ниже.

«Москва является лидером в России по привлечению частных инвестиций. За 2018 год объем инвестиций у нас порядка 2,4 триллиона рублей», – сказал Ефимов в рамках выставки MIPIM.

Он также уточнил, что вложенные инвесторами в Москву средства за это время выросли на 80% в сопоставимых ценах.

Объем инвестиций в новую Москву может достигнуть 1 трлн руб к лету 2019 года>>