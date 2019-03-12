РИАМО - 12 мар. На пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Ост-Терминал» в Краснознаменске было приостановлено перемещение партии замороженной рыбы (горбуша, скумбрия, сельдь) общим весом более 19 тонн, поступившей из Приморского края для экспорта на Украину, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При проведении ветеринарного контроля было установлено: прибывшее транспортное средство находится в антисанитарном состоянии; дата выработки скумбрии, указанная в ветеринарных свидетельствах, не соответствует дате выработки, указанной на маркировочных этикетках; в графе ветеринарного свидетельства «подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме/изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (ненужное зачеркнуть)» ненужное не вычеркнуто», — говорится в сообщении.

Кроме того, в электронных ветеринарных свидетельствах не указано, что продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера; не указан получатель груза и его адрес. Наименование и адрес получателя, указанные в одном ветеринарном свидетельстве, не соответствуют информации, указанной в товаротранспортной накладной и в разрешении Россельхознадзора на вывоз.

В электронных ветеринарных свидетельствах также некорректно указаны номера протоколов лабораторных исследований на продукцию.

Груз возвращен грузоотправителю до предоставления корректно оформленных ветеринарных сопроводительных документов и санитарной обработки транспортного средства.