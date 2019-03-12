РИАМО - 12 мар. В Подмосковье утвердили представителей губернатора региона, вошедших в состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы законов Московской области, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

«Назначить в состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы законов Московской области представителей губернатора Московской области: Забралову О.С. – первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области; Каратаева Р.А. – министра правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции», — говорится в распоряжении губернатора Московской области.

В качестве представителей губернатора в комиссию также вошли министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, начальник Главного контрольного управления Подмосковья Ирина Румянцева, начальник Правового управления губернатора региона Евгений Русских.