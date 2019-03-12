РИАМО – 12 мар. На юбилейной 30-й выставке MIPIM в Каннах Москва представит реновацию и проекты транспортного развития, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

В Каннах стартовала 30-я юбилейная выставка MIPIM (МИПИМ) – крупнейшее международное мероприятие в сфере недвижимости и градостроительного развития.

«В этом году Москва в рамках специального стенда презентует свои ключевые проекты – программу реновации и проекты развития транспортной инфраструктуры», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что Москва принимает участие в МИПИМ практически с самого основания.

«Мы всегда презентуем европейскому инвестору наши передовые градостроительные программы. И юбилейный год не стал исключением. На стенде Москвы можно ознакомиться с главными программами развития российской столицы: реновация жилого фонда, реорганизация промышленных зон, вовлечение в городскую жизнь пустующих прибрежных территорий, и, конечно, активное строительство транспортной инфраструктуры: метро, железных дорог и транспортно-пересадочных узлов», – перечислил Хуснуллин.

Он дополнил, что многие города на МИПИМ впервые представляют прорывные решения в сфере управления городом или демонстрируют знаковые объекты архитектуры.

«Российская столица по праву гордится парком «Зарядье», который включен в число финалистов премии в области архитектуры и девелопмента MIPIM Awards в номинации «Лучший проект восстановления городской среды», – уточняется в материале.

Хуснуллин подчеркнул, что также на МИПИМ запланированы ряд встреч с иностранными инвесторами и подписание порядка десяти соглашений.

«От имени мэра Москвы Сергея Собянина еще раз хочу подтвердить, что Москва открыта для любых инвестиций», – подытожил он.