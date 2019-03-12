РИАМО - 12 мар. В столице запускают новый проект для опекунов и приемных родителей старшего возраста «Клуб мудрых», здесь будут оказывать психологическую поддержку москвичам старше 60 лет, в чьих семьях воспитываются приемные дети, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Клуб мудрых» станет площадкой, где можно будет выслушать советы, поделиться опытом и задать любые вопросы. Например, как справиться с ребенком-подростком, наладить и поддерживать хорошие отношения с детьми и вместе с ними решать конфликтные ситуации», – говорится в сообщении.

Кроме того, здесь родителям и детям помогут создать семейные фотоальбомы, где соберут снимки поколений близких людей. Занятия будут вести опытные психологи Ирина Гарбузенко и Галина Красницкая, а создавать и собирать истории для фотоальбомов поможет профессиональный журналист Ольга Резюкова.

На встречи клуба планируют приглашать и детей, чтобы они учились понимать и поддерживать старших членов семьи, находить с ними общий язык.

Встречи будут проходить с марта по май по понедельникам с 11:00 до 13:00. Они бесплатны, но на них нужна будет предварительная запись по телефону: +7 (495) 955-76-43 (по будням с 10:00 до 19:00).