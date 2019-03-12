РИАМО - 12 мар. Сотрудники вневедомственной охраны задержали на востоке Москве двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

Инцидент произошел на Большой Черкизовской улице. Находясь на патрулировании, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию, что двое неизвестных совершили разбойное нападение на один из сетевых магазинов.

«К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился администратор и пояснил, что несколько минут назад двое граждан ворвались в помещение торгового зала и пытались похитить дорогую алкогольную продукцию и продукты питания. Охранник помешал злоумышленникам и выпроводил их на улицу. Однако спустя несколько минут молодые люди, вооружившись ножами, вернулись в магазин, стали угрожать расправой покупателям и персоналу, устроив там дебош, после чего скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при проверке прилегающей территории росгвардейцы обнаружили двоих неизвестных, схожих по приметам со злоумышленниками.

«Заметив правоохранителей, подозреваемые попытались скрыться, выбросив на ходу ножи. Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам полиции», - заключил собеседник агентства.