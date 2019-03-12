РИАМО – 12 мар. ООО «АВИОН СК» был включен в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области», в отношении ООО «АВИОН СК» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту на установку и подключение магнитно-резонансного томографа в детской поликлинике ГБУЗ МО «Луховицкая центральная районная больница», – отмечается в сообщении.

В связи с нарушением ООО «АВИОН СК» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – уточняется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АВИОН СК» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.