РИАМО – 12 мар. Мать 5-летней девочки, оставленной без присмотра дома в Раменском, привлечена к административной ответственности, в настоящее время ребенок находится под наблюдением медиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Во вторник в дежурную часть первого отдела полиции МУ МВД России «Раменское» поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Гурьева плачет ребенок.На место незамедлительно был направлен наряд полиции. По прибытии в квартире была обнаружена 5-летняя девочка. Со слов соседей, ребенок находится в квартире один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью.

«Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Раменское» мать 5-летней девочки, оставленной без присмотра дома, привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что материал направлен на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия.

«Ребенок помещен в Раменскую детскую больницу. Полицейскими женщина доставлена в следственные органы», – добавила Петрова.

В сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области добавляется, что в ходе допроса мать девочки пояснила, что сутки находилась на работе.

«Она сообщила следователю, что оставление дочери одной в квартире – это вынужденная мера, поскольку ребенка не с кем было оставить», – уточняется в материале.

Следователь обязательно проверит является ли сказанное правдой.

«Также будет установлено как часто девочка посещала детский сад и медицинское учреждение. В органы профилактики будет направлена соответствующая информация о выявленном факте, а также запрос о нахождении данной семьи на учете», – резюмируется в сообщении.