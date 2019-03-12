РИАМО - 12 мар. В срезах цветов роз из Кении выявили карантинный для РФ объект – цветочный трипс, цветы были уничтожены, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В начале марта 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ООО «Домодедово Карго», при досмотре срезов цветов роз происхождением Кения был выявлен карантинный для РФ объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

«Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – заключается в материале.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.