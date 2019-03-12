РИАМО – 12 мар. Законопроект об индексации минимальных пенсий был одобрен Госдумой в первом чтении, этот закон коснется 4 миллионов россиян, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Госдума в первом чтении поддержала законопроект об индексировании минимальных пенсий после начисления к ним социальной доплаты. Изменения в федеральный закон «О государственной социальной помощи» были разработаны правительством РФ для исполнения президентского послания и оперативно рассмотрены заксобраниями в регионах», – отмечается в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что закон коснется 4 миллионов россиян.

«Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически», – дополнил спикер Госдумы.

Он также подчеркнул, что люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%.

«Сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается, если сумма пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе», – заявил в докладе статс-секретарь - замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов.

Законопроектом предлагается сперва устанавливать доплату, доводящую сумму пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем уже индексировать пенсии.

На исполнение закона о перерасчете минимальных пенсий для неработающих пенсионеров потребуется около 19 миллиардов рублей, эта сумма будет учтена в федеральном бюджете.

Полный перерасчет пенсий Пенсионный фонд России должен сделать не позднее 1 июля 2019 года.