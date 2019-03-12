РИАМО – 12 мар. Законопроект об индексации минимальных пенсий был одобрен Госдумой в первом чтении, этот закон коснется 4 миллионов россиян, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.
«Госдума в первом чтении поддержала законопроект об индексировании минимальных пенсий после начисления к ним социальной доплаты. Изменения в федеральный закон «О государственной социальной помощи» были разработаны правительством РФ для исполнения президентского послания и оперативно рассмотрены заксобраниями в регионах», – отмечается в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что закон коснется 4 миллионов россиян.
«Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически», – дополнил спикер Госдумы.
Он также подчеркнул, что люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%.
Законопроектом предлагается сперва устанавливать доплату, доводящую сумму пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем уже индексировать пенсии.
На исполнение закона о перерасчете минимальных пенсий для неработающих пенсионеров потребуется около 19 миллиардов рублей, эта сумма будет учтена в федеральном бюджете.
Полный перерасчет пенсий Пенсионный фонд России должен сделать не позднее 1 июля 2019 года.
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